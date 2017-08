Migranti: Viminale revochi permesso salvataggi a MSF, dice Codacons

Il Codacons contro Medici Senza Frontiere.

"Contro Medici Senza Frontiere si abbatte la scure del Codacons - annuncia in una nota l'associazione dei consumatori -, che ha deciso di presentare una diffida al Ministero dell'Interno affinché revochi alla Ong il permesso di svolgere attività di salvataggio in mare."

«Il rifiuto di MSF di firmare il codice di condotta per le Ong impegnate nelle operazioni di salvataggio dei migranti in mare è un atto gravissimo, una forma di ribellione a regole sacrosante e necessarie per mettere ordine al settore - spiega il presidente Carlo Rienzi - Medici Senza Frontiere non può arrogarsi il diritto di decidere in totale autonomia le regole, né può sottrarsi alle decisioni dello Stato. Per tale motivo e di fronte ad un comportamento che riteniamo inaccettabile, abbiamo deciso di diffidare il Ministero dell'Interno affinché revochi con effetto immediato a MSF il permesso di svolgere attività di salvataggio in mare».