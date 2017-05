Manovra: ok addio monete 1-2 cent ma sanzionare speculatori, dice Codacons

Il Codacons commenta l'emendamento inserito nella manovra.

"In linea di principio i consumatori italiani sono favorevoli all'eliminazione delle monete da 1 e 2 centesimi, ma siamo certi che in Italia il provvedimento sarà tradotto nel senso più sfavorevole ai consumatori e darà vita ad una raffica di rincari dei prezzi" sottolinea in una nota il Codacons, commentando l'emendamento del PD alla manovra-bis, che prevede l'addio, a partire dal primo gennaio 2018, alle monete da 1 e 2 centesimi.



«Già all'epoca del passaggio dalla lira all'euro abbiamo avuto prova di come le leggi che regolavano gli arrotondamenti siano state violate in modo sistematico da esercenti, commercianti e professionisti, e i prezzi al dettaglio siano stati tutti modificati verso l'alto, determinando una stangata media da 'changeover' pari a 1.505 euro a famiglia solo nel 2002, anno dell'introduzione della nuova valuta - ricorda il presidente Carlo Rienzi - Per questo non abbiamo alcun dubbio sul fatto che l'eliminazione dei centesimi, pur in presenza di regole per l'arrotondamento, darà sfogo ad aggiustamenti dei listini al rialzo e a rincari selvaggi a danno delle famiglie, perché il Governo non è in grado di controllare i prezzi né sanzionare gli speculatori».