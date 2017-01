Maltempo: governo requisisca gatti deelle nevi, chiede Codacons

"Il Codacons chiede al governo e alla Protezione Civile di requisire motoslitte e i cosiddetti 'gatti delle nevi' presso gli impianti sciistici e le strutture turistiche di tutta Italia - illustra in un comunicato l'associazione dei consumatori -, da utilizzare per le operazioni di soccorso alle popolazioni del Centro Italia isolate a causa delle neve."



«In queste ore i soccorsi hanno avuto grandi difficoltà a raggiungere frazioni e comuni a causa della quantità di neve caduta, e molti cittadini rimangono tuttora isolati - spiega il presidente Carlo Rienzi - Non è in alcun modo tollerabile una simile situazione, e la necessità di tutelare l'incolumità delle persone richiede misure straordinarie. Per tale motivo chiediamo al governo e alla Protezione Civile di disporre il sequestro temporaneo di 'gatti delle nevi', motoslitte e altri mezzi a motore adibiti a circolare sulla neve, presso impianti sciistici e strutture ricettive dell'Alto Adige, del Trentino, della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia e del Veneto, da utilizzare per portare aiuto e soccorso alle popolazioni isolate a causa di neve e maltempo».