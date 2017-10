MPS: Codacons parte offesa in inchiesta su festini e orge con magistrati

Il Codacons annuncia che si costituirà parte offesa nell'inchiesta sul caso dei magistrati senesi coinvolti in festini e orge, che potrebbero avere un collegamento con la morte di David Rossi.

"Il Codacons si costituirà parte offesa nell'inchiesta aperta dalla Procura di Genova sul caso dei magistrati senesi coinvolti in festini e orge, e possibili connessioni col decesso dell'ex capo della comunicazione di MPS, David Rossi" spiegano in un comunicato dall'associazione dei consumatori.

"Così come siamo intervenuti negli altri procedimenti dinanzi la magistratura relativi al Monte dei Paschi di Siena, anche in questo caso scendiamo in campo costituendoci parte offesa a Genova in rappresentanza della collettività - spiega il Codacons - Questo perché vogliamo che la verità venga a galla sia sul caso della morte di Rossi, che secondo molti non sarebbe attribuibile ad un suicidio ma ad un vero e proprio omicidio, sia su quello dei festini a luci rosse e a base di droghe cui avrebbero partecipato alcuni eccellenti magistrati senesi. In tal senso l'associazione depositerà nei prossimi giorni formale costituzione di parte offesa dinanzi la Procura della Repubblica di Genova".