Legge elettorale: subito al voto per non far maturare pensioni eletti, dice Codacons

"Dopo la decisione della Consulta sull'Italicum, che ha accolto i rilievi mossi dal Codacons in udienza, l'associazione dei consumatori chiede di andare subito al volo, allo scopo di evitare danni economici alla collettività" precisa in una nota l'associazione dei consumatori.



"Come ha sentenziato la Corte Costituzionale, la legge elettorale è immediatamente applicabile, e per tale motivo non c'è alcuna ragione per un rinvio delle elezioni - spiega il presidente Carlo Rienzi - Rivolgiamo un appello al Capo dello Stato Sergio Mattarella, affinché non accetti alcuna dilazione sul voto, che avrebbe come unico effetto quello di far maturare la pensione agli eletti in Parlamento, con ingenti costi a carico di tutta la collettività. Se i politici italiani faranno slittare le elezioni, il Codacons si rivolgerà alla Corte dei Conti per denunciare l'ennesimo sperpero di soldi pubblici a univo vantaggio della casta politica".