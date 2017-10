Legge bilancio 2018: rinnovo contratti statali è elemosina, dice Codacons

Il Codacons sulla legge di bilancio 2018.

"Gli 85 euro in busta paga per i dipendenti pubblici varati ieri con la manovra del governo, rappresentano una vera e propria 'elemosina' e attestano l'incapacità tutta italiana di rispettare le leggi e porre rimedio agli errori commessi" dichiara in una nota il Codacons, criticando la parte della legge di stabilità 2018 dedicata agli statali.



"Dopo 8 anni di blocco illegittimo deli stipendi, il Governo concede una elemosina ai dipendenti pubblici, inserendo una 'paghetta' da 85 euro in busta paga - afferma il presidente Carlo Rienzi - Peccato però che tale somma non basti nemmeno in minima parte a coprire i danni patrimoniali subiti dai lavoratori a causa di un provvedimento dichiarato incostituzionale dalla Consulta, pari a 13.600 euro a dipendente tra il 2010 e il 2016, per un totale di 44,8 miliardi di euro".

"Soldi che i lavoratori hanno chiesto indietro allo Stato, attraverso una azione collettiva avviata dal Codacons alla quale hanno aderito migliaia di statali, e che se vedrà valere i diritti dei lavoratori porterà finalmente il governo ad aprire i cordoni della borsa sanando le ingiustizie del passato", conclude l'associazione dei consumatori.