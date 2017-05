Istat: disuguaglianze in Italia come nel Dopoguerra, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati del Rapporto annuale Istat.

"I dati diffusi dall'Istat che attestano l'aumento delle diseguaglianze tra classi sociali sono per il Codacons una vergogna per un paese civile e certificano il fallimento della politica italiana" espongono in un comunicato dall'associazione dei consumatori.



«Il Rapporto Annuale 2017 dell'Istat sembra la fotografia dell'Italia del Dopoguerra, e dimostra la tragedia economica che ha investito il paese negli ultimi anni - spiega il presidente Carlo Rienzi - Gli allarmi lanciati a più riprese dal Codacons si dimostrano più che mai corretti, così come la sordità della politica che non ha ascoltato le denunce dei cittadini. Chi è ricco continua ad arricchirsi e a mantenere la propria posizione di potere, mentre le classi meno abbienti diventano sempre più povere e il ceto medio addirittura scompare. In tale contesto i governi che si sono succeduti non hanno saputo né comprendere il problema, né adottare provvedimenti per aiutare le famiglie, e il quadro disegnato dall'Istat non è altro che il fallimento della politica italiana».