Istat: cresce ancora fiducia. Buon auspicio in vista del Natale, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati Istat sulla fiducia dei consumatori ad ottobre 2017.

"Per il quinto mese consecutivo la fiducia dei consumatori registra una crescita, un dato che rappresenta un faro di speranza per i consumi delle famiglie nei prossimi mesi" sottolinea in una nota il Codacons, commentando i dati diffusi oggi dall'Istat.



«La fiducia dei consumatori è un indice fondamentale per l'economia italiana, perché incide in modo diretto sulla propensione alla spesa delle famiglie - spiega il presidente Carlo Rienzi - Se migliorano le aspettative sulla situazione economica personale, i cittadini saranno più inclini al consumo e all'acquisto nei diversi settori. E la circostanza che vede negli ultimi 5 mesi un sensibile aumento della fiducia dei consumatori, è una fonte di speranza per i prossimi consumi nel periodo natalizio, che negli ultimi anni hanno registrato una sensibile riduzione a causa della crisi economica, con la spesa degli italiani per le feste calata di ben 8,2 miliardi di euro tra il 2007 e il 2016».



«Se la fiducia dei consumatori si manterrà a questi livelli anche il prossimo mese, il commercio potrà forse finalmente tirare un sospiro di sollievo il prossimo Natale» conclude Rienzi.