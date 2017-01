Istat conferma deflazione nel 2016 ma a gennaio boom inflazione per gelo e caro benzina

"L'Istat conferma il dato sulla deflazione nel 2016, con i listini che in media durante lo scorso anno sono calati del -0,1%. Tuttavia, denuncia il Codacons, i prezzi al dettaglio sono già in forte risalita nel 2017, e non certo per una ripresa dell'economia o per l'incremento dei consumi da parte delle famiglie" espongono in una nota dall'associazione dei consumatori.



«Il 2017 si è aperto con una raffica di rincari che hanno colpito tutti i settori - denuncia infatti il presidente Carlo Rienzi - Si è passati così dalla deflazione del 2016 a forti incrementi dei prezzi al dettaglio, spinti non solo dal caro-carburante ma anche dal maltempo e dalle speculazioni legate a freddo e neve. Già a dicembre 2016 l'Istat ha registrato un balzo dell'inflazione dello 0,5% su base annua, trend che sta proseguendo nelle prime settimane di gennaio».



«Il 2017 si è aperto all'insegna degli aumenti per le famiglie italiane - prosegue Rienzi - Si va dalle bollette luce e gas ai pedaggi autostradali, ma a pesare sui prezzi saranno soprattutto gli incrementi dei carburanti, con i listini alla pompa del diesel che sfiorano il +12% rispetto lo scorso anno con effetti a cascata in tutti i settori, e i forti rincari di frutta e verdura a spingere in alto l'inflazione nelle prossime settimane».