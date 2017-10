Insulti Anna Frank. Codacons: chiudere per 3 anni curva Nord dell'Olimpico

Il Codacons commenta la vicenda gli insulti antisemiti di un gruppo di ultrà laziali.

"Un episodio che getta discredito sull'immagine di Roma e dell'Italia agli occhi del mondo, arrecando un danno enorme all'intero paese" denuncia in una nota il Codacons, commentando la vicenda degli insulti antisemiti organizzati dai tifosi della Lazio, che hanno tappezzato lo stadio Olimpico con immagini di Anna Frank con la maglia della Roma e offese antisemite di ogni tipo.



"Non si tratta di una provocazione, ma di una vera e propria associazione a delinquere messa in atto dai tifosi della Lazio. Il codice penale prevede infatti che quando tre o più persone si associano per commettere delitti, scatta la fattispecie di associazione a delinquere, in tal caso per la realizzazione di un reato evidente, quello di odio razziale, punito dalle nostre norme" diffondono in una nota dall'associazione dei consumatori.



Si precisa in conclusione: "Non è la prima volta che la tifoseria biancoceleste si rende protagonista di episodi ignobili di stampo antisemita, e di fronte all'ultimo grave episodio le autorità competenti devono adottare provvedimenti esemplari: in tal senso il Codacons chiede la chiusura totale della curva Nord dell'Olimpico per un periodo non inferiore ai 3 anni, come segnale di forza delle istituzioni e punizione per comportamenti che non riguardano solo il calcio, ma ledono gli interessi della città e dell'Italia."