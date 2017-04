Inflazione più 1,4% a marzo: "ma prezzi non salgono perché aumentati consumi"

Il Codacons commenta i dati dell'inflazione a marzo 2017.

"L'inflazione al +1,4% si traduce in un maggior esborso per la famiglia media pari a +420 euro su base annua" avverte in una nota il Codacons, commentando i dati dell'Istat sui prezzi a marzo.



«Dopo il record di febbraio, l'inflazione torna a riassestarsi, ma sensibili incrementi si registrano ancora per gli alimentari, dove su base annua i prezzi crescono del +2,8% - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ciò significa che una famiglia media dovrà mettere in conto una maggiore spesa dovuta al rincaro dei listini pari a +420 su base annua, di cui +148 euro solo per la spesa alimentare».



«Il vero problema, tuttavia, è che i prezzi non crescono perché sono aumentati i consumi delle famiglie, ma solo per gli strascichi dei rincari record di inizio anno, che hanno coinvolto sia il comparto ortofrutticolo che quello energetico - prosegue Rienzi - Una inflazione quindi 'falsata' e niente affatto sana, che non rispecchia l'andamento reale dell'economia italiana».