Inflazione al top da 2013 per speculazioni sui listini, dice Codacons

"Esattamente come previsto dal Codacons, che lo scorso dicembre aveva annunciato una 'stangata' di inizio anno per gli italiani, l'Istat certifica una crescita record dei prezzi a gennaio, con l'inflazione che segna un balzo del +0,9% e il carrello della spesa che addirittura vola a quota +2,2%" segnalano in un comunicato dall'associazione dei consumatori.



«L'istituto di statistica conferma in pieno le nostre previsioni su una sensibile crescita di prezzi e tariffe nel 2017 - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ad alimentare il record dell'inflazione, tuttavia, pesano in modo evidente anche le speculazioni sui listini. La crescita dei prezzi nel settore degli alimentari (+5,3%) è abnorme e ingiustificata, e appare aggravata dai rincari dei listini dell'ortofrutta legati al maltempo, che hanno coinvolto anche prodotti non colpiti da gelo e coltivazioni raccolte prima delle nevicate».



«Con una inflazione a questo livello - prosegue Rienzi - gli italiani dovranno mettere in conto una maggiore spesa su base annua pari a +270 euro a famiglia».