Industria: verso ripresa ma gap con passato ancora da colmare, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati sull'industria italiana ad agosto 2017.

"Prosegue anche ad agosto il trend positivo dell'industria italiana, con gli ordinativi in aumento dell'8,7% rispetto al mese precedente e il fatturato che cresce del +2%" osserva in una nota il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall'Istat.



«L'industria sembra aver imboccato la strada della ripresa, con una serie di risultati positivi negli ultimi mesi - spiega il presidente Carlo Rienzi - Tuttavia riteniamo sia ancora presto per cantare vittoria, perché il percorso per recuperare il gap col passato è, purtroppo, ancora molto lungo. Tra il 2007 e il 2016, infatti, la produzione industriale è calata del -31%, il fatturato interno dell'industria è sceso del -19%, mentre gli ordinativi hanno segnato una abnorme flessione del -25%».



«Il passo successivo per alimentare i buoni risultati del settore industriale è quello di incrementare il potere d'acquisto dei cittadini, così da spingere i consumi delle famiglie per i quali i dati non sono altrettanti positivi, con una spesa che ancora non cresce come dovrebbe» conclude Rienzi.