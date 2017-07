Industria: proseguire per colmare gap col passato, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati Istat sull'industria italiana.

"Molto positivi per il Codacons i dati sull'industria forniti dall'Istat - rivela in un comunicato l'associazione dei consumatori -, con gli ordinativi cresciuti del +13,7% e il fatturato del +7,6%."

«Si tratta di numeri che, indubbiamente, fanno ben sperare per la ripresa definitiva dell'industria italiana - spiega il presidente Carlo Rienzi - Il settore infatti negli ultimi anni aveva risentito pesantemente della crisi economica, al punto che tra il 2007 e il 2016, gli anni bui per l'economia del paese, il fatturato interno dell'industria italiana è sceso del -19%, mentre gli ordinativi hanno segnato una flessione del -25%».

«Occorre proseguire su questa strada per colmare l'enorme gap col passato e tornare ai livelli industriali pre-crisi, perché una industria sana porta benefici al paese e ai cittadini con un incremento dell'occupazione» conclude Rienzi.