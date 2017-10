Industria: produzione cresce ma negli ultimi 9 anni ha perso 31%

Il Codacons commenta gli ultimi dati sulla produzione industriale.

"Molto positivi per il Codacons i dati sull'industria forniti oggi dall'Istat, con la produzione che cresce del +1,2% ad agosto e del +5,7% su anno" viene esposto in una nota dell'associazione dei consumatori.



«Si tratta di numeri che, indubbiamente, fanno ben sperare per la ripresa dell'industria italiana, ma la strada da percorrere è, purtroppo, ancora molto lunga - spiega il presidente Carlo Rienzi - Il settore infatti negli ultimi anni ha risentito pesantemente della crisi economica, al punto che tra il 2007 e il 2016, gli anni bui per l'economia del paese, la produzione industriale è calata del -31%, il fatturato interno dell'industria è sceso del -19%, mentre gli ordinativi hanno segnato una flessione del -25%».



«Occorre proseguire su questa strada per colmare l'enorme gap col passato e tornare ai livelli industriali pre-crisi, perché una industria sana porta benefici al paese e ai cittadini con un incremento dell'occupazione - prosegue - Per fare ciò è indispensabile sostenere i consumi delle famiglie e incrementare il potere d'acquisto dei cittadini, perché entrambi gli indicatori hanno registrato un allarmante frenata nell'ultimo periodo».