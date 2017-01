Furbetti del cartellino anche a Nola: indagare su tutta la Campania, chiede Codacons

"Dopo il Comune di Giugliano, anche in quello di Nola scoppia il caso dei 'furbetti del cartellino', con 63 dipendenti comunali indagati per oltre 400 episodi di assenteismo accertati" informa in una nota il Codacons.



«E' evidente come il fenomeno sia incredibilmente diffuso, una pratica illecita divenuta oramai un malcostume, ma che produce danni immensi alla collettività - spiega il presidente Carlo Rienzi - Questi episodi dimostrano l'esigenza di estendere le indagini in tutti i comuni della Campania, allo scopo di accertare dove si annidino i furbetti del cartellino e assicurarli alla giustizia. I dipendenti che si assentano dal lavoro per svolgere attività private, oltre a commettere reati, producono un danno economico alla collettività, perché non erogano servizi e percepiscono indebitamente gli stipendi. Per tale motivo il Comune di Nola deve avviare nei confronti dei dipendenti infedeli le dovute azioni di recupero delle retribuzioni intascate dai lavoratori senza lavorare».