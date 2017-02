Furbetti del cartellino a Loreto Mare: al via class action per napoletani

Il Codacons lancia una azione collettiva contro gli assenteisti.

"Come annunciato nei giorni scorsi, il Codacons lancia oggi una azione risarcitoria collettiva per il caso dei furbetti del cartellino dell'ospedale Loreto Mare di Napoli" si espone in una nota dall'associazione dei consumatori.



«Abbiamo inviato questa mattina un esposto alla Procura di Napoli costituendoci parte offesa e chiedendo di estendere le indagini, sia per verificare se le assenze ingiustificate dal posto di lavoro abbiano prodotto danni fisici ai pazienti e ripercussioni sul fronte del servizio sanitario reso, sia per accertare le responsabilità dei colleghi di medici e infermieri indagati - spiega il presidente Carlo Rienzi - Abbiamo deciso di lanciare inoltre una azione collettiva contro gli assenteisti, finalizzata a far ottenere agli utenti napoletani della sanità il risarcimento per i danni subiti, in relazione sia allo spreco di soldi pubblici per il pagamento di stipendi ai dipendenti infedeli, sia per la riduzione delle prestazioni sanitarie presso il nosocomio».