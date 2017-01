Fondi immobiliari IRS: proposta rimborsi Poste Italiane non soddisfa, dice Codacons

"Netta bocciatura del Codacons alla proposta sui fondi immobiliari Invest Real Security avanzata da Poste Italiane nel corso di un incontro con le associazioni dei consumatori. L'azienda ha offerto infatti di rimborsare integralmente solamente gli investitori di età superiore agli 80 anni - viene reso noto dell'associazione dei consumatori -, mentre per tutti gli altri soggetti che hanno acquistato i fondi immobiliari IRS venduti da Poste e scaduti il 31 dicembre 2016, la proposta è di una polizza assicurativa della durata di 5 anni, tesa a coprire le perdite subite dagli investitori."



«La proposta dell'azienda non ci soddisfa - spiega il presidente Carlo Rienzi - Riteniamo infatti che tutti i risparmiatori debbano essere rimborsati subito del capitale investito, allo stesso modo e senza alcuna distinzione, considerato che il danno è il medesimo per tutti. Si tratta infatti di piccoli investitori che hanno riposto fiducia nei fondi proposti dai promotori finanziari presso gli uffici postali, affidando loro i propri risparmi, spesso senza essere adeguatamente informati circa i rischi di tale tipologia di investimento».



"E proprio sulla scarsa informazione resa da Poste ai risparmiatori punta il dito il Codacons, che ha avviato una prima causa risarcitoria davanti al Tribunale di Napoli per conto di un utente che ha investito 35mila euro in fondi immobiliari, e che non avrebbe ricevuto dall'azienda le informazioni necessarie sul livello di rischio. Carenza di informazioni che è stata peraltro riscontrata dall'associazione nell'ambito di una indagine condotta presso alcuni uffici postali italiani" si comunica infine.