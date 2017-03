Fiducia consumatori: su crescita di marzo non cantar vittoria, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati sulla fiducia dei consumatori a marzo 2017.

"I dati Istat sulla fiducia di consumatori e imprese vanno presi con le dovute cautele, ed è ancora presto per cantare vittoria", dichiara in una nota il Codacons, commentando gli indici sulla fiducia di marzo diffusi oggi dall'istituto di statistica.



«I dati sulla fiducia dei consumatori sono ancora estremamente altalenanti e abbiamo avuto prova di come cambino radicalmente da un mese all'altro - spiega il presidente Carlo Rienzi - La riprova arriva dai consumi delle famiglie che appaiono ancora in stallo e dalle difficoltà riscontrate nel commercio, dove le vendite sono ancora negative su base annua. La crescita della fiducia di marzo va quindi consolidata nei prossimi mesi, perché solo così sarà possibile riportare le famiglie a spendere e uscire finalmente dalla palude in cui versa l'economia italiana».