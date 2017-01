Fiducia consumatori altalenante per incertezza politica, dice Codacons

"La fiducia delle famiglie italiane è sempre più altalenante, e passa dai dati positivi dello scorso dicembre all'ennesimo calo registrato a gennaio" dichiara in una nota il Codacons, commentando i dati forniti dall'Istat.



«L'incertezza politica che si registra nel nostro paese ha effetti diretti sulle aspettative dei consumatori per il futuro - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ma ad incidere sulla diminuzione dell'indice della fiducia ha contribuito in modo evidente la raffica di rincari di inizio anno e l'incremento generalizzato dei prezzi. Il costo della vita ha subito infatti un balzo a gennaio, spinto dai carburanti, dall'aumento dei pedaggi, delle bollette luce e gas e dei listini dell'ortofrutta, sensibilmente rincarati a causa del maltempo. Un quadro negativo che si ripercuote sulla fiducia dei consumatori e, purtroppo, anche sui consumi, che in assenza di fiducia non sono destinati a ripartire».