Farmaceutica: 19 arresti. Codacons: estendere indagini a mercato vaccini

Il Codacons commenta l'arresto dei 19 medici e imprenditori, accusati di aver messo in piedi un vasto sistema di corruzione e riciclaggio nel mercato farmaceutico, chiedendo che le indagini vengano estese anche al settore vaccini.

"Il blitz della Procura di Parma che ha portato all'arresto di 19 medici e imprenditori, accusati di aver messo in piedi un vasto sistema di corruzione e riciclaggio attraverso favori ai colossi del mercato farmaceutico in cambio di regali e soldi, conferma in pieno i nostri sospetti sui rapporti ambigui esistenti in Italia tra medici e aziende dei farmaci" sottolinea in una nota il Codacons, che chiede alla Procura di Parma di estendere le indagini al mercato dei vaccini.



«Quella di Parma è solo l'ultima tra le tante indagini condotte dalla magistratura e che hanno individuato legami illeciti tra camici bianchi e case farmaceutiche - spiega il presidente Carlo Rienzi - Episodi che arrecano danno alla collettività e ai singoli cittadini, attraverso un aggravio di costi per il Servizio Sanitario Nazionale e un illecito arricchimento per le società dei farmaci».



«Negli ultimi mesi è scoppiata nel nostro paese una vera e propria 'caccia alle streghe' nei confronti di chi, medici compresi, osa avanzare critiche al settore delle vaccinazioni - ricorda Rienzi - Un fenomeno inspiegabile per il quale non vorremmo ci fossero 'mandanti', magari tra chi produce i vaccini e teme di perdere benefici economici qualora si facesse luce sulle anomalie del mercato italiano. Non a caso la madre di tutte le corruzioni sanitarie fu proprio quella sui vaccini, quando l'allora Ministro della Sanità De Lorenzo e l'allora responsabile del settore farmaceutico del ministero Duilio Poggiolini intascarono una tangente da 600 milioni di lire per unificare due vaccinazioni».