F35: da Corte dei Conti mancanza di coraggio su stop progetto, dice Codacons

Il Codacons dopo l'analisi della Corte dei Conti sull'acquisto degli F35.

"Dall'analisi della Corte dei Conti sugli F35 emerge una mancanza di coraggio nel fermare un progetto dannoso per il paese e per le casse dello Stato" denuncia in una nota il Codacons, commentando quanto emerso dalla magistratura contabile in merito al programma sui nuovi aerei, che risulta in grave ritardo e con costi raddoppiati per il nostro Paese.

«L'analisi della Corte conferma le critiche sul programma F-35 piovute da più parti e che portarono il Codacons ad impugnare i relativi provvedimenti al Tar del Lazio - spiega il presidente Carlo Rienzi - Pur rilevando le gravi criticità nell'acquisto dei nuovi aerei e i danni economici subiti dall'Italia, la Corte non ha tuttavia avuto il coraggio di imporre uno stop o un ridimensionamento di un progetto che oggi appare ancor più sbagliato e dannoso per la casse del nostro paese, private di miliardi di euro che potevano essere utilizzati per ridurre le tasse agli italiani».