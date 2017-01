Eurispes: metà famiglie non arrivano a fine mese. Renzi ha mentito su fine crisi, dice Codacons

"Il quadro che emerge dal rapporto Italia 2017 condotto dall'Eurispes, dimostra in modo inequivocabile come l'Italia non sia ancora uscita dalla crisi economica, e come le famiglie vivano ancora nella morsa delle difficoltà e del disagio" denuncia in una nota il Codacons, commentando i dati sulla povertà.



«L'Italia è diventata oramai il fanalino di coda d'Europa - spiega il presidente Carlo Rienzi - La metà delle famiglie non riesce ad arrivare alla fine del mese, un dato addirittura in crescita rispetto allo scorso anno, mentre negli altri paesi europei la situazione economica dei cittadini tende al miglioramento. Cresce in modo preoccupante l'indebitamento, e si ricorre ai prestiti non solo per pagare altri prestiti (il 27,6% della popolazione) ma addirittura per curarsi (10,9%). Un quadro 'disastroso', nonostante il governo Renzi avesse assicurato l'uscita dalla crisi per l'Italia».



«Al contrario l'Italia è ancora nella morsa della crisi economica, e la politica non ha fatto abbastanza per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e salvare i bilanci delle famiglie, portando il paese ad essere il fanalino di coda d'Europa» conclude.