Emergenza abitativa a Roma: Codacons chiede incontro con Raggi

Il Codacons contro l'abusivismo delle case popolri a Roma.

"Il Codacons ha chiesto un incontro al sindaco di Roma Virginia Raggi e al Dipartimento per le politiche abitative di Roma Capitale per affrontare l'emergenza casa che non accenna a placarsi in città. L'associazione sta ricevendo infatti numerose segnalazioni da parte dei cittadini che denunciano una situazione di diffusa illegalità - viene spiegato in un comunicato dell'associazione dei consumatori -, con intollerabili speculazioni sull'edilizia popolare a danno di chi avrebbe realmente diritto agli alloggi e da anni attende una abitazione. Lo scopo del Codacons è quello di portare in Campidoglio le istanze degli utenti e affrontare con il Dipartimento la questione allo scopo di trovare una soluzione condivisa che allenti l'emergenza abitativa a Roma."