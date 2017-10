EMA a Milano: no, troppi conflitti di interesse dice COdacons

Il Codacons sul cambio sede dell'Agenzia europea del farmaco.

"Bocciare la candidatura di Milano a sede dell' Agenzia europea del farmaco" chiede attraverso una nota il Codacons, che "si è già rivolto alla Commissione europea, in vista della decisione finale che arriverà il prossimo 20 novembre".

"E' di tutta evidenza come l'Italia sia il paese meno indicato per ospitare un ente importante quale l'Agenzia Europea del farmaco - spiega l'associazione dei consumatori - Questo perché nel tempo e soprattutto a seguito del dibattito sui vaccini sono emerse gravi situazioni di conflitto di interessi che vedono dirigenti e funzionari pubblici del settore sanitario (ISS, Aifa, Ministero della salute) legati in modo ambiguo alle case farmaceutiche, attraverso progetti, partnership e finanziamenti di vario tipo" si rivela in un comunicato dall'associazione dei consumatori.



Viene osservato in ultimo: "Una situazione attualmente al vaglio dell'Autorità Anticorruzione, cui il Codacons ha inviato un dettagliato esposto. Abbiamo quindi scritto nelle scorse settimane alla Commissione Europea, chiedendo di rigettare la candidatura di Milano perché, in caso di trasferimento dell'Agenzia da Londra a Milano, l'ente sarebbe sottoposto alle pesanti influenze dei produttori di farmaci, e non potrebbe svolgere il proprio ruolo e i propri compiti con la serenità e l'indipendenza necessarie".