Dopo scuole anche ospedali cadono a pezzi. Codacons: serve massima chiarezza

Il Codacocons commenta il crollo di un controsoffitto all'ospedale di Siena.

"Dopo le scuole, anche gli ospedali in Italia cadono a pezzi? Se lo domanda il Codacons, dopo il crollo del controsoffitto all'ospedale di Siena, che ha provocato stamattina 5 feriti" scrive in una nota l'associazione dei consumatori.



«Si tratta di un episodio grave, ed è paradossale che simili incidenti avvengano in luoghi come gli ospedali, dove la gente si reca per essere curata e non certo per subire danni e ferite - spiega il presidente Carlo Rienzi - Finora le scuole del nostro paese, a causa della scarsa manutenzione, sono state coinvolte il numerosi casi di cedimenti di soffitti e controsoffitti, e non vorremmo che il fenomeno si estendesse adesso anche agli ospedali. Chiediamo alle autorità competenti di fare massima chiarezza sull'episodio, accertando i fatti e le responsabilità e fornendo adeguate garanzie agli utenti circa la sicurezza della struttura».