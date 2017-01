Divieto circolazione Tir 2017: ricorso al Tar su calendario, dice Codacons

"Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 13 dicembre 2016, relativo ai divieti di circolazione per alcune categorie di veicoli in giorni ed orari prefissati per l'anno 2017. Un provvedimento che vede a netta contrarietà del Codacons e che sarà impugnato dall'associazione al Tar del Lazio. - viene rivelato in una nota dall'associazione dei consumatori - I giorni di divieti di circolazione per i mezzi pesanti sono ancora insufficienti. In base agli ultimi dati Istat, infatti, il venerdì è il giorno della settimana in cui si concentra il maggior numero di incidenti (il 15,4% del totale); la domenica avvengono, però, i sinistri più gravi (3,1 morti ogni 100 incidenti), seguita dal sabato (2,3)."



Il Codacons chiarisce: "Proprio in ragione di ciò è inaccettabile che il Ministero non abbia ritenuto necessario estendere le limitazioni della circolazione al venerdì e ad ulteriori sabato, in quanto giornate correntemente caratterizzate da un elevato numero di incidenti. A ciò si aggiunga l'irragionevolezza della scelta del Ministero di non estendere i divieti di circolazione a giorni caratterizzati da un notevole afflusso di vetture sulle nostre strade, in quanto subito antecedenti o immediatamente successivi a giorni di festa, come ad esempio nel caso di martedì 18 aprile, giorno successivo al lunedì di pasquetta, o a quello di lunedì 2 gennaio, giorno successivo al Capodanno."



"Da ultimo, il decreto lascia sostanzialmente inalterato il potere dei Prefetti di concedere provvedimenti autorizzativi in deroga, che consentono ai veicoli autorizzati di circolare anche in giorni normalmente coperti dalle limitazioni previste da calendario. Il risultato di ciò, secondo il Codacons, è che il sistema dei divieti finisce spesso per rimanere inefficace, con gravi conseguenze per la circolazione e per la sicurezza stradale. Per tale motivo l'associazione intende ricorrere a Tar de Lazio contro il decreto sui Tir del Ministero dei Trasporti, affinché siano ampliati i giorni di divieto di circolazione per i mezzi pesanti e garantita maggiore sicurezza sulle strade" si continua in ultimo.