Dieselgate: Procura Verona chiede incidente probatorio su motori Volkswagen

"La Procura della Repubblica di Verona ha formalmente chiesto l'incidente probatorio per il caso delle emissioni falsificate sulle automobili Volkswagen, nell'ambito dell'indagine condotta dalla magistratura nei confronti dei manager della casa automobilistoca per il reato di frode in commercio" riferisce in una nota il Codacons, che rappresenta oltre 5000 proprietari di auto Vw.



"Nello specifico - si precisa - la Procura ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio su 8 auto del gruppo oggetto di richiamo per gli annunciati interventi di aggiornamento delle centraline, chiedendo ad un ingegnere di accertare i valori delle emissioni prima e dopo gli interventi di richiamo sulle autovetture, ed eventuali differenze con i dati comunicati da Volkswagen al momento della commercializzazione dei mezzi. Verifiche in parte già eseguite, e dalle quali è emerso che 'parte dei veicoli presentano valori delle emissioni NOx superiori a quelli previsti dalla normativa per la corrispondente classe di inquinamento (Euro 5)'".



"Considerata l'irripetibilità dei test su tali automobili dopo gli interventi di richiamo del costruttore, e ritenuto che si impone per consentire la formulazione di una compiuta e corretta ipotesi accusatoria nei confronti degli indagati, lo svolgimento di una perizia in contraddittorio con le parti avente ad oggetto il medesimo tema della consulenza tecnica già disposta (..) chiede di procedersi con incidente probatorio in ordine alla prova di cui sopra nei confronti delle persone sottoposte ad indagini" viene spiegato.



"Interverremo nel procedimento nominando un nostro tecnico al fine di condurre verifiche sulle auto sottoposte ad indagine, ed invitiamo intanto tutti gli automobilisti proprietari di vetture Volkswagen coinvolte nello scandalo 'dieselgate' ad aderire alle azioni lanciate sul sito www.codacons.it per ottenere il risarcimento dei danni subiti, considerato che la casa automobilistica ha negato finora qualsiasi indennizzo agli automobilisti italiani" dichiara quindi il presidente dell'associazione dei consumatori Carlo Rienzi.