Decreto vaccini: bambini nelle mani delle lobby farmaco, dice Codacons

Il Codacons contro il decreto vaccini.

"Con il testo finale del decreto sui vaccini, il Senato consegna milioni di bambini nelle avide mani delle aziende farmaceutiche" denuncia in una nota il Codacons.

"La possibilità di utilizzare vaccini in soluzione monocomponente è prevista 'nei limiti delle disponibilità del Servizio sanitario nazionale' - osserva infatti il presidente Carlo Rienzi - Questo significa che sono le aziende farmaceutiche a decidere se e quali vaccini produrre in dose singola, e in quale quantità, e nei loro confronti il testo di legge passato al Senato non prevede alcun obbligo".

"Una presa in giro che metterà i bambini nelle mani delle aziende produttrici di vaccini le quali, proprio grazie alle vaccinazioni combinate, vedono aumentare a dismisura i propri profitti, cui non rinunceranno certo per fare un favore al SSN italiano, in assenza di obblighi specifici", sottolinea.