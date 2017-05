Ddl concorrenza: norma telemarketing legittima molestie, dice Codacons

Il Codacons contro la norma sul telemarketing inserita nel ddl concorrenza.

"Durissimo il Codacons contro la norma sul telemarketing, contenuta nel testo del ddl concorrenza, che elimina il requisito del consenso preventivo per le chiamate promozionali, prevedendo come unica forma di tutela dell'utente la possibilità di rifiutare le sole chiamate successive alla prima" espone in un comunicato l'associazione dei consumatori.



«Con tale norma governo e Parlamento cancellano con un gesto di spugna anni e anni di lotta al telemarketing selvaggio, rendendo il settore una vera e propria giungla dove il cittadino sarà totalmente indifeso - denuncia il presidente Carlo Rienzi - Quanto contenuto nel ddl concorrenza è semplicemente una assurdità, e legittima ogni forma di molestia telefonica a danno degli utenti da parte di call center e operatori commerciali».



«Mentre il fenomeno del telemarketing selvaggio è addirittura triplicato negli ultimi 5 anni, con chiamate commerciali che disturbano i cittadini ad ogni ora e più volte al giorno, i nostri politici hanno pensato bene di liberalizzare le telefonate promozionali, autorizzando così una giungla che danneggerà enormemente gli utenti» conclude Rienzi.