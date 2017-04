Crisi Alitalia costata 308 euro a famiglia. Codacons: no a salvataggio pubblico

Il Codacons sulla crisi di Alitalia.

"La crisi di Alitalia è costata finora agli italiani la bellezza di 308 euro a famiglia" denuncia in una nota il Codacons, che ricorda come "la collettività abbia dovuto più volte farsi carico della gestione catastrofica della compagnia di bandiera, con un conto salito a 7,4 miliardi di euro.



«Ogni singola famiglia italiana ha sostenuto la crisi di Alitalia sborsando negli ultimi anni 308 euro, per ritrovarsi oggi una compagnia aerea prossima al fallimento - afferma il presidente Carlo Rienzi - Per questo non accetteremo ulteriori salvataggi con i soldi dei contribuenti, e siamo pronti a denunciare il governo alla Corte dei Conti e alle autorità europee se interverrà con risorse pubbliche sul caso Alitalia».



"Non solo. Il Codacons lancia anche l'allarme biglietti in vista di una possibile sospensione dei collegamenti" si prosegue.



«L'operatività nel breve termine sembra garantita ma stiamo ricevendo centinaia di segnalazioni da parte di passeggeri che hanno acquistato biglietti per voli Alitalia dei prossimi mesi, e che sono seriamente preoccupati - spiega Rienzi - Riteniamo che l'Enac debba intervenire con urgenza per evitare che gli utenti si ritrovino in mano titoli di viaggio inutilizzabili e per i quali non sarà possibile ottenere alcun rimborso. Per tale motivo invieremo una diffida urgente all'Enac chiedendo di disporre la limitazione dell'emissione di biglietti al solo periodo in cui è garantita con assoluta certezza l'operatività dei voli Alitalia, periodo prorogabile di volta in volta a seconda degli sviluppi della situazione, nell'esclusivo interesse degli utenti» conclude il presidente Codacons.