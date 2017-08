Consumi: preoccupa crollo vendite dei piccoli negozi, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati Istat del commercio al dettaglio a giugno 2017.

"Un 2017 ancora molto altalenante sul fronte del commercio e delle vendite al dettaglio" dichiara in una nota il Codacons, commentando i dati forniti oggi dall'Istat.

«Se da un lato i dati di giugno sono senza dubbio positivi, con le vendite in crescita del +1,5% su base annua, preoccupa l'andamento dell'ultimo trimestre, che al contrario registra segno negativo (-0,3%) rispetto al trimestre precedente - spiega il presidente Carlo Rienzi - Il 2017 doveva essere l'anno della ripresa definitiva dei consumi ma, alla luce dei numeri Istat, i numeri appaiono ancora 'ballerini' e non permettono di parlare di crisi finita per il settore del commercio. In particolare si registrano ancora grandi difficoltà per i piccoli negozi, per i quali i dati sono fortemente negativi: le attività fino a 5 addetti, infatti, hanno visto nel mese di giugno le vendite crollare del -1,1% rispetto a giugno 2016, e del -2,4% nei primi 6 mesi dell'anno».