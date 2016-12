Conflitto interessi nomina fratello Marra: annullare tutti gli atti, chiede Codacons

"L'Anac, nel segnalare il conflitto d'interessi per il caso di Raffaele Marra e della nomina del fratello alla Direzione Turismo, ha accolto l'esposto presentato lo scorso 14 novembre dal Codacons. L'associazione chiedeva infatti sia all'Autorità guidata da Cantone, sia alla Procura della Repubblica di Roma, di indagare su presunti profili di illegittimità che contemplano non solo la violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ma anche responsabilità penalmente rilevanti, quali il reato di abuso d' ufficio ex articolo 323 del Codice penale. Dopo l'Anac, si attende ora la decisione della Procura, che a seguito dell'esposto del Codacons ha aperto un apposito fascicolo sulla nomina di Renato Marra" viene diffuso in un comunicato dall'associazione dei consumatori.



«Intanto tutti gli atti firmati dai fratelli Raffaele e Renato Marra nell'ambito dei rispettivi ruoli in Campidoglio devono essere subito annullati, nell'interesse dei cittadini e considerato il conflitto d'interessi sollevato dall'Autorità Anticorruzione» dichiara il presidente Carlo Rienzi.