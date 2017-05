Codacons: il Fatto Quotidiano non può prenderci per il Naso

Il Codacons replica ad un articolo de Il Fatto Quotidiano.

"Il Codacons replica a Il Fatto Quotidiano che, pubblicando un articolo firmato da Domenico Naso, accusa l'associazione di andare in cerca di facile visibilità" viene precisato in una nota dell'associazione dei consumatori.



«C'è chi cerca visibilità e chi cerca like sui social network - afferma il presidente Carlo Rienzi - Oramai anche i giornalisti come Naso hanno bisogno del Codacons per aver qualche click in più sul web, e sfruttano la notorietà della nostra associazione per ricevere un po' di luce riflessa. Ma a noi questo va benissimo e l'articolo del Fatto Quotidiano, che voleva essere una critica spietata al Codacons, si sta rivelando un boomerang per Naso, perché ci sta regalando ulteriore consenso... e senza nemmeno dover diramare comunicati!».



«Certo avremmo gradito che nell'articolo Il Fatto Quotidiano, che tutti i giorni pubblica le nostre denunce e le nostre prese di posizione, parlasse anche dei successi del Codacons in favore dei consumatori, come l'annullamento degli aumenti per le bollette della luce, l'annullamento dei rincari tariffari per le strisce blu, le Ztl, e gli asili nido a Roma, i risarcimenti milionari ottenuti in favore di docenti precari e medici specializzati, i rimborsi per i risparmiatori traditi, ecc. ecc. Ma probabilmente ciò non avrebbe portato molti 'like' ai social network di Naso» conclude Rienzi.