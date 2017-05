Codacons: Istat conferma che consumi nel 2017 crescono a ritmo da lumaca

Il Codacons commenta i dati Istat sulle prospettive per l'economia italiana nel 2017.

"Anche l'Istat certifica come i consumi nel 2017 non cresceranno come sperato, e come la spesa delle famiglie continui ad arrancare, rallentando rispetto allo scorso anno" sottolinea in una nota il Codacons, commentando i dati sulle prospettive per l'economia italiana nel 2017.

«Si tratta dell'ennesimo rapporto che fotografa la grande incertezza che incombe sull'economia italiana, la quale cresce assai meno rispetto agli altri paesi europei - spiega il presidente Carlo Rienzi - Ciò che desta particolare preoccupazione è la previsione Istat sui consumi, in rallentamento rispetto al 2016: un dato che dimostra come la spesa degli italiani cresca a 'ritmo da lumaca', nonostante gli 80 miliardi di euro di minori consumi registrati in Italia a causa della crisi economica, 'gap' ben lontano dall'essere recuperato».