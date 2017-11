Che tempo che fa: l'Officina "conferma" flop Fabio Fazio, dice Codacons

Il Codacons contro Che tempo che fa.

"Con il suo tweet l'Officina, la società che produce il programma di Fabio Fazio, si è data la zappa sui piedi da sola" dichiara in una nota il Codacons, commentando cosa ha scritto la società di produzione relativamente agli ascolti della puntata del 6 novembre.



«E' evidente che uno share dell'8,9% pari a 1,1 milioni di spettatori, dati interpretati dalla stessa Officina cui vogliamo attenerci scrupolosamente, seppur smentiti da più parti, è assolutamente miserevole per la rete ammiraglia della tv pubblica - spiega il presidente Carlo Rienzi - E lo è ancor di più se si considera la pioggia di milioni di euro che prende dalla Rai Fabio Fazio in base ad un contratto che, di fronte a questi numeri, appare sempre più sballato e squilibrato».



«Crediamo sia giunto il momento per la Rai di rivedere le condizioni che legano la rete a Fazio, e valutare la chiusura anticipata del programma, perché audience così bassi a fronte di investimenti ingenti potrebbero rappresentare un grave spreco di soldi pubblici» conclude Rienzi.