Bollette a 28 giorni: costata finora 83 euro a famiglia. Codacons chiede rimborsi

Il Codacons sulle bollette a 28 giorni.

"La fatturazione a 28 giorni introdotta negli ultimi due anni dalle compagnie telefoniche è costata mediamente finora 83 euro a famiglia" ricorda in auna nota il Codacons, commentando l'emendamento che vieterà in futuro di spedire bollette non mensili.



«Le compagnie telefoniche, una dietro l'altro, stanno annunciando il prossimo ritorno alle bollette mensili, e con grande ritardo si è mosso anche il governo, ma tutto ciò non basta e anzi si profilano nuovi pericoli per i consumatori italiani - spiega il presidente Carlo Rienzi - La fatturazione a 28 giorni è costata circa 2 miliardi di euro agli utenti della telefonia, con un aggravio di spesa di circa 83 euro a famiglia. Soldi che sono stati incamerati dalle compagnie telefoniche in modo del tutto illegittimo, e che ora devono essere restituiti ai consumatori, pena una valanga di azioni risarcitorie promosse dal Codacons».



Ma l'associazione lancia anche un nuovo allarme rincari: «Per aggiornare i propri sistemi informatici e i software e tornare alle bollette mensili, le compagnie telefoniche dovranno sostenere dei costi ingenti che, con ogni probabilità, saranno scaricati sugli utenti. Senza contare che gli operatori difficilmente accetteranno di rinunciare all'8% di guadagni aggiuntivi finora garantiti dalle bollette a 28 giorni. Tutto ciò rischia di portare ad aumenti delle tariffe telefoniche a totale svantaggio dei consumatori».



Si continua in ultimo: "Ora le compagnie saranno chiamate dal Codacons a restituire 2 miliardi di euro ingiustamente pagati dagli utenti a causa delle fatturazioni a 28 giorni. Già da oggi i consumatori possono scaricare sul sito www.codacons.it il modulo per attivare la procedura dinanzi al Corecom e ottenere dal proprio operatore il rimborso delle maggiori somme pagate negli ultimi due anni."