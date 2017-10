Bollette a 28 giorni: Calenda passi dalle parole alle maxi sanzioni, dice Codacons

Il Codacons sulle bollette a 28 giorni.

"Sulla vicenda delle fatturazioni a 28 giorni il governo è colpevole di un ritardo intollerabile che sta pesando sulle tasche dei cittadini, costretti a pagare di più per bollette non più mensili ma ogni 4 settimane" denuncia in una nota il Codacons, commentando le dichiarazioni del Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, intenzionato a intervenire sulla materia.

"Invece delle parole il Governo dovrebbe passare ai fatti, considerato che l'Agcom ha espressamente vietato la fatturazione a 28 giorni, e nonostante tale divieto società telefoniche e pay-tv si stanno facendo beffe degli utenti e dello Stato Italiano - sottolinea il presidente Carlo Rienzi - Il comportamento illegittimo degli operatori va avanti da mesi, e non capiamo cosa si aspetti ancora ad elevare una maxi-sanzione nei confronti delle società scorrette e adottare provvedimenti a tutela degli utenti, i quali stanno pagando milioni e milioni di euro in più a causa di fatture fuorilegge".