Blackout WhatsApp: ora indennizzi automatici a clienti, dice Codacons

Il Codacons chiede a WhatsApp di risarcire gli utenti italiani per il lungo blackout di mercoledì.

"Indennizzi ai clienti italiani di WhatsApp per il blackout registrato" chiede il Codacons, dopo che la chat più usata al mondo è rimasta diverse ore bloccata a partire dalle 22:30 di mercoledì.



«Si tratta di un disservizio che ha creato enormi disagi agli utenti - spiega in una nota il presidente Carlo Rienzi - A dimostrarlo sono le tante proteste sorte sul web da parte di cittadini rimasti per ore isolati su WhatsApp. Ad aggravare la situazione, oltre al blackout, la totale assenza di informazioni rese dall'azienda ai propri clienti attraverso i social network, che ha alimentato confusione e incertezza».



«Riteniamo che l'azienda debba risarcire i propri utenti per l'episodio, perché il danno per i consumatori è stato evidente - prosegue Rienzi - In tal senso chiediamo a WhatsApp di studiare forme di indennizzo automatico in favore degli utenti italiani coinvolti nel blocco del servizio registrato mercoledì 3 maggio».