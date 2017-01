Befana a Piazza Navona: tombola per capire i rischi del gioco d'azzardo

"Usare un gioco famoso e molto amato dai bambini come la tombola per spiegare ai più piccoli i pericoli legati al gioco d'azzardo. Questo il senso dell'iniziativa che vedrà domani protagonista il Codacons in Piazza Navona a Roma" viene riportato in un comunicato dall'associazione dei consumatori.



«Gli ultimi dati raccolti dal CNR sono particolarmente allarmanti e ci dicono che in Italia, nella fascia di età compresa tra i 15 e i 17 anni, il 41% dei maschi e il 30% delle femmine gioca d'azzardo - spiega il presidente Carlo Rienzi - Un fenomeno che coinvolge anche i bambini di età inferiore, grazie a numerose App dove, attraverso il telefonino, è possibile giocare a slot machine senza alcun controllo e limitazione».



"Proprio per informare i bambini circa le conseguenze del gioco d'azzardo e i pericoli legati alla ludopatia, il Codacons ha organizzato una speciale tombola della Befana, che si terrà domani 6 gennaio alle ore 11:30 presso il gazebo dell'associazione in Piazza Navona" si prosegue.



«Utilizzando un gioco che da sempre è amatissimo dai più piccoli, spiegheremo in modo semplice come difendersi dai rischi legati all'azzardo - afferma ancora Rienzi - Ad estrarre i numeri ci sarà una speciale Virginia Raggi in rappresentanza del Comune di Roma».