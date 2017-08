Bancomat obbligatorio per pagamenti: multe ridicole, dice Codacons

Il Codacons commenta l'arrivo delle sanzioni per chi non accetterà pagamenti con il bancomat.

"Un provvedimento del tutto tardivo che non risolverà il problema dei pagamenti attraverso Pos" sostiene in una notaCodacons, commentando le sanzioni da 30 euro annunciate dal viceministro dell'Economia Luigi Casero per professionisti ed esercenti che non accetteranno pagamenti con bancomat.

«Da anni denunciamo come l'assenza di provvedimenti e sanzioni nei confronti di esercenti e professionisti che non consentono i pagamenti con Pos, abbia arrecato un danno enorme agli utenti - spiega il presidente Carlo Rienzi - Dai taxi agli artigiani, passando per professionisti, bar, ristoranti e locali commerciali, troppo volte i consumatori si sentono rispondere 'no' alla loro legittima richiesta di pagare attraverso bancomat o carte di credito. Un rifiuto che alimenta l'evasione e di cui il Governo è stato complice, omettendo di sanzionare i trasgressori».

«Ora il viceministro annuncia sanzioni da 30 euro per chi non consente pagamenti con moneta elettronica, ma l'entità della multa è del tutto ridicola - osserva - Servono sanzioni ben più salate, perché i gravi ritardi nell'introdurre provvedimenti contro i trasgressori hanno prodotto un danno non solo agli utenti ma anche alla lotta contro l'evasione fiscale, con ripercussioni per i conti pubblici».