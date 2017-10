Aumenti benzina: in un mese più 5,5%, dice Codacons

Il Codacons commenta i dati sugli aumenti della benzina in occasione del POnte di Ognissanti.

"Una stangata sta per abbattersi sugli italiani che decideranno di spostarsi in auto in occasione del ponte dell'1 novembre" denuncia in una nota denuncia, commentando i forti rincari dei carburanti registrati in questi giorni presso i distributori italiani. "I listini di benzina e gasolio sono interessati in questi giorni da sensibili e velocissimi aumenti con effetti negativi per le tasche dei consumatori - spiega l'associazione dei consumatori - Basti pensare che in un solo mese la benzina ha subito un ritocco alla pompa del +5,5%, mentre nello stesso periodo i prezzi del gasolio si sono impennati del +7%."



"Incrementi che avranno effetti diretti sugli italiani che decideranno di spostarsi in auto in occasione del ponte dell'1 novembre. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, infatti, un pieno di benzina costa oggi 4,35 in più, mentre per il diesel occorre mettere in conto una maggiore spesa di +7,5 euro a pieno - calcola il Codacons - Considerato il numero di italiani in viaggio durante il ponte di Ognissanti, gli automobilisti dovranno affrontare nei prossimi giorni una stangata complessiva da oltre 80 milioni di euro solo per i rincari dei listini di benzina e gasolio" viene specificato in ultimo.