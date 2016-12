Aumentano bollette luce a gas: governo Gentiloni intervenga su pressione fiscale

"Brutte notizie per i consumatori italiani. Dal prossimo 1 gennaio, infatti, le tariffe luce e gas subiranno aumenti, rispettivamente del +0,9% e +4,7%" riassume in una nota il Codacons.



"Si tratta di aumenti pesanti che incideranno in modo non indifferente sulle tasche delle famiglie. In particolare per il gas si tratta di una vera e propria 'batosta' a danno degli utenti, considerato il consumo maggiore nei mesi invernali legato al riscaldamento - afferma il presidente Carlo Rienzi - Il governo deve intervenire con urgenza riducendo in tempi rapidi la pressione fiscale sull'energia, che ha toccato il suo apice nell'ultimo anno".



"Pressione fiscale che cresce a ritmo più sostenuto rispetto al resto d'Europa - denuncia il Codacons - Per il gas il peso delle tasse raggiunge il 53,5% nella classe di consumo intermedia (525-5.254 metri cubi), e addirittura arriva al 71,9% nella classe più elevata (oltre 5.254 metri cubi, per lo più riscaldamenti centralizzati), contro una media UE rispettivamente del 39,5% e del 45,1%".