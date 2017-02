Assenteisti Loreto Mare: ci sono stati decessi anomali?, chiede Codacons

Il Codacons contro gli assenteisti all'ospedale Loreto Mare.

"La Procura di Napoli dovrà verificare se presso l'ospedale Loreto Mare, nei giorni in cui medici ed infermieri si sono assentati in modo ingiustificato dal posto di lavoro, si siano verificati decessi anomali o casi di malasanità in qualche modo riconducibili all'assenza di personale e, in tal caso, procedere nei confronti dei furbetti del cartellino per i reati di concorso in lesioni gravi, in omicidio e per abbandono di incapace", chiede il Codacons nell'esposto alla magistratura contro i furbetti del cartellino.



"E' ora di dire basta alla tolleranza verso i furbetti del cartellino che arrecano un danno enorme alla collettività e spesso - rende noto l'associazione dei consumatori -, pur venendo scoperti, non subiscono alcuna conseguenza. La Procura dovrà ora acquisire le cartelle cliniche presso il nosocomio e verificare cosa è successo ai pazienti nei giorni in cui medici e infermieri abbandonavano il lavoro per svolgere faccende personali".



"Anche i colleghi dei dipendenti disonesti dovranno essere indagati per favoreggiamento e complicità con medici e infermieri, se hanno tollerato tali illeciti senza provvedere alle dovute denunce". viene infine chiarito.