Anatocismo bancario, Codacons: finalmente indaga anche Antitrust

Il Codacons commenta l'istruttoria dell'Antitrust nei confronti di BNL, di Intesa Sanpaolo ed UniCredit.

"Bene per il Codacons l'indagine aperta dall'Antitrust nei confronti di Banca nazionale del lavoro, Intesa Sanpaolo e UniCredit per anatocismo bancario" comunicano dall'associazione dei consumatori.



«Sono mesi che denunciamo come l'odiosa pratica dell'anatocismo sia tutt'altro che scomparsa in Italia, nonostante le disposizioni di legge, e su tale tema centinaia di tribunali ci hanno dato ragione - spiega il presidente Carlo Rienzi - Finalmente anche l'Antitrust, grazie alle nostre numerose denunce, ha deciso di vederci chiaro. Ricordiamo che l'anatocismo produce un danno elevatissimo ai consumatori e arricchisce le casse delle banche, costando mediamente agli italiani una cifra pari a 2 miliardi di euro all'anno. Gli istituti di credito che continuano a far pagare ai clienti gli interessi sugli interessi vanno duramente puniti con maxi-sanzioni milionarie e giungendo al loro commissariamento».