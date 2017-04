Alcol, allarme giovani. Codacons: stretta su movida ed etichette come sigarette

Il Codacons commenta i dati sul consumo di alcol in Italia.

"E' allarme giovani in Italia sul fronte dell'alcol. Lo confermano i dati diffusi dall'Istat, secondo cui la popolazione giovane (18-24 anni) è quella più a rischio per l'abuso nei consumi di prodotti alcolici e quella che beve maggiori quantità di superalcolici", viene sottolineato in una nota dall'associazione dei consumatori.



"Servono subito misure di contrasto ad un fenomeno, quello dell'alcol tra i giovani, pericolosissimo, perché oltre a creare dipendenze e danneggiare la salute, contribuisce ad incrementare gli incidenti stradali - spiega il presidente Codacons Carlo Rienzi - Chiediamo in particolare un giro di vite nei confronti dei locali della 'movida', punto di ritrovo dei ragazzi nelle varie città italiane, dove di servono prodotti alcolici senza alcun limite e senza alcun controllo sull'età dei consumatori".



"E' necessario poi apporre etichette su bottiglie di birra, vino e alcolici in genere, contenenti avvertenze che informino i consumatori circa la pericolosità dell'alcol e gli effetti negativi per la salute, al pari di quanto già avviene per le sigarette. - sostiene - I consumatori, specie i giovanissimi, devono avere informazioni chiare circa il contenuto dei prodotti alcolici, i rischi per la salute che derivano dal consumo di bevande alcoliche, e gli effetti collaterali legati all' uso e abuso di alcol. Così sarà possibile consentire un consumo responsabile e contribuire a ridurre i rischi legati agli eccessi alcolici".