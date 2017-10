Albero su auto a Roma, Codacons: Campidoglio spiegi quali interventi fatti

Il Codacons commenta la caduta di un albero a Roma.

"Ancora incidenti causati da alberi nella capitale, con la Roma-Lido interrotta oggi a causa della caduta di una pianta che ha provocato la sospensione del servizio, e un albero che si è abbattuto sulle auto a piazza delle 5 giornate sul Lungotevere" riferisce in un comunicato il Codacons.



«Sono mesi che segnaliamo i pericoli per gli utenti rappresentati dallo stato disastroso del verde capitolino, che cade letteralmente a pezzi, ma le nostre denunce sono rimaste finora inascoltate - spiega il presidente Carlo Rienzi - Piante e alberi della Capitale versano in uno stato di incuria a causa della carenza di interventi e di manutenzione, e appena si verifica un temporale o si registra vento forte, rami o intere piante cadono al suolo, creando enormi disagi alla viabilità e ai trasporti pubblici».



«Ma ad essere a rischio è anche l'incolumità degli utenti, che possono subire gravi lesioni o rimanere uccisi dalla caduta di alberi o di parti di essi - prosegue Rienzi - Il Comune deve dire quale attività abbia svolto il Servizio giardini della capitale nelle aree dove si sono registrati gli incidenti odierni, e fornire l'elenco degli interventi di manutenzione resi negli ultimi mesi»