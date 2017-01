Abruzzo senza luce: pronti a class action contro Enel, dice Codacons

"Dopo le iniziative legali annunciate dal sindaco di Chieti Umberto Di Primio, su Enel potrebbe abbattersi una class action promossa dal Codacons a tutela degli utenti della regione" viene riferito in un comunicato dall'associazione dei consumatori.



«I disservizi che stanno interessando diversi comuni dell'Abruzzo non sono più tollerabili, e nemmeno il maltempo può giustificare una così prolungata interruzione della fornitura elettrica - spiega il presidente Carlo Rienzi - Migliaia di cittadini sono da giorni senza luce e senza riscaldamenti, e vivono una situazione critica per la quale la magistratura dovrà fare chiarezza. Ciò che al momento è certo, è che gli utenti interessati dai disservizi hanno diritto ad un risarcimento per i danni materiali e morali subiti. In tal senso il Codacons si fa promotore degli interessi di tutti coloro che da giorni stanno subendo disagi sul fronte dell'energia, chiedendo ad Enel di predisporre in loro favore indennizzi automatici. Se ciò non avverrà, l'associazione è pronta già da ora a studiare una class action per far ottenere ai cittadini il risarcimento dei danni subiti».