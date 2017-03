India: al via boicottaggio di massa contro Coca Cola e Pepsi

La storia tra Coca Cola e Pepsi e l'India non è mai stata di vero amore. Le due multinazionali americane, oltre ad essere state accusate di produrre soft drink con pesticidi e insetticidi, ciclicamente finiscono tutta l'acqua necessaria per gli agricoltori. Dal 1 marzo è quindi iniziato un boicottaggio di massa contro Coca Cola e Pepsi.

La guerra dell'India contro le multinazionali Coca Cola e Pepsi è lunga oltre un decennio, e oggi si arricchisce di un nuovo capitolo.



Nel 2003 dei test di laboratorio avevano identificato nei soft drink americani prodotti e imbottigliati in loco micidiali pesticidi e insetticidi in dosi fino a 36 volte superiori al massimo consentito nei nostri Paesi. Il sospetto era che Coca Cola e Pepsi nei loro stabilimenti indiani utilizzassero l'acqua locale senza ripulirla abbastanza.



L'anno prima, inoltre, la Coca Cola fu messa sotto accusa perché la sua fabbrica di Plachimada, nello Stato indiano del Kerala, preleva 600.000 litri di acqua al giorno prosciugando la falda soprattutto nei periodi di siccità, mettendo così in ginocchio gli agricoltori. Proprio per questo, e per il fatto che secondo Greenpeace la Coca Cola scaricava al suolo e nei fiumi sostanze altamente tossiche quali piombo, cromo e cadmio, nel luglio 2002 ci furono diverse manifestazioni di protesta contro la multinazionale, che finirono anche in scontri con la polizia.



Stavolta invece l'India ha deciso di combattere Coca Cola e Pepsi utilizzando l'arma che fa più male alle multinazionali, il soldo. Nello Stato indiano di Tamil Nadu le due più grandi associazioni dei commercianti del Paese hanno promosso il boicottaggio, a partire dal 1 marzo, dei soft drink prodotti dai due colossi americani perché ancora una volta sono accusati di aver sottratto tutta l'acqua lasciando letteralmente a secco gli agricoltori locali.



Il boicottaggio sembra destinato ad avere molto successo, tanto che stando ai media locali la maggioranza dei negozianti avrebbe cessato le ordinazioni delle due bibite analcoliche anche perché la cittadinanza già da giorni non le compra più, soprattutto a seguito dell'aumento del supporto per il movimento pro Jallikattu, radicato alle tradizioni locali.