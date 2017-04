Club Dogo: qualcosa bolle in pentola, non solo la "Trinità" di Gué Pequeno

Il Club Dogo annuncia le prossime novità, a partire dalla pubblicazione del nuovo singolo di Gué Pequeno dal titolo "Trinità", in uscita venerdì 21 aprile.

"Qualcosa bolle in pentola su più fronti. Vi conviene arrivare fino in fondo" scrive su Facebook il Club Dogo.



"Guè pubblicherà venerdì prossimo un nuovo pezzo dal titolo 'Trinità' ed è al lavoro su nuova musica. Tanta nuova musica. Molto forte. - si anticipa - Anche Jake è al lavoro su nuova musica, qualcosa accadrà entro i prossimi due mesi, nel frattempo lo potete beccare su Radio 105 nel suo programma 'Jake Hit Up' e molto presto su Italia 1 alla conduzione di 'Carpool Karaoke'. Joe è come al solito presente nelle attività musicali di Guè e Jake e sta continuando a sviluppare la factory Dogozilla con grandi soddisfazioni, sfornando talenti che si affermano sempre più".



"Sta lavorando anche a qualcos'altro, ancora non si può dire molto, ma sì qualcosa bolle in pentola anche sul fronte Club Dogo" viene infine assicurato.